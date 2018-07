VBO: verdere versoepeling van regels rond nachtarbeid nodig

Het Verbond van Belgische Ondernemers pleit voor een verdere versoepeling van de regels rond nachtarbeid in de e-commerce. Dat staat in het rapport 'Digitale Agenda 2.0' van de werkgevers. Daarin analyseren ze in welke mate onze economie zich aanpast aan de oprukkende digitalisering.