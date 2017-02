Veel bedrijfsresultaten overtreffen verwachtingen

Heel wat bedrijven in de VS en Europa hebben in het vierde kwartaal een stuk boven de verwachtingen gepresteerd, zowel wat omzet als winst betreft. Zeker in de grondstoffen- en de financiële sector presteerden bedrijven beduidend goed, en dat is vrij uitzonderlijk zeggen beursspecialisten.