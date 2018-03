Veel meer controles op slachthuizen beloofd

Het federaal voedselagentschap moet van landbouwminister Ducarme bijkomende controles uitvoeren in de vleesverwerkingssector. Dat heeft de minister gezegd in het parlement tijdens de bespreking van het rapport over het gesjoemel bij een vleesbedrijf in Bastenaken. Ondertussen is er een rondje zwartepieten begonnen over waarom het zo lang heeft geduurd vóór het gerecht en het voedselagentschap de zaak hebben aangepakt.