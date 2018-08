Vegetarische opmars biedt groeikansen

Steeds meer Belgen zijn flexitariër: ze eten niet strikt vegetarisch, maar wel af en toe. 30% van de Belgen zegt bijvoorbeeld minstens 1 dag per week geen vlees of vis te eten. Vrouwen eten vaker vegetarisch dan mannen, en jongeren vaker dan ouderen. Precies in die groeiende groep van occasionele vegetariërs zien verschillende bedrijven opportuniteiten.