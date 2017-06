Verontwaardiging om Trump's terugtrekking uit klimaatakkoord

Dat de Amerikaanse president Trump uit het klimaatakkoord van Parijs stapt, lokt wereldwijd verontwaardiging uit. De Franse president Macron roept ontgoochelde wetenschappers en ondernemers op naar Frankrijk te komen. Over het klimaatakkoord opnieuw onderhandelen, is uitgesloten, klinkt het in Europa. En ook in de VS blijft het niet stil.