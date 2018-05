Veto tegen eurosceptische regering stort Italië in nieuwe crisis

De crisis in Italië is compleet. Na 85 dagen proberen staat het land verder dan ooit van een regering. Gisteravond strandden de gesprekken omdat de president van Italië weigert een euroscepticus te benoemen als minister van Financiën. De financiële markten gaan in staccato naar paniekmodus. De Italiaanse rente stijgt naar z'n meest kritieke peil in 5 jaar tijd.