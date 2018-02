Virgin gaat commerciële Hyperloop bouwen in India

India gaat onderzoeken of het een Hyperloop kan bouwen tussen de steden Mumbai en Pune. Een Hyperloop is een futuristische trein die in een bijna luchtledige buis makkelijk 400 kilometer per uur haalt. India zou zo'n hogesnelheidstrein goed kunnen gebruiken, want files en slechte wegen zijn een rem op de economische groei.