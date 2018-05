VistaLink ziet grote groei voor z'n industriële beeldtechnologie

VistaLink, een Mechelse specialist in industriële beeldverwerking, bereidt een overname voor in Groot-Brittannië. Er lopen gesprekken met twee ondernemingen in de Midlands. VistaLink is bezig aan een gestage groei en heeft daarom een nieuw hoofdkwartier gebouwd.