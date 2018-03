VK en EU akkoord over Brexit-overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode van 21 maanden vanaf de Brexit, in maart volgend jaar. Daarover zijn Europa en de Britten het eens geworden. Tijdens die periode blijft het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken van de Europese douane-unie en de éénheidsmarkt. Dat is een belangrijke geruststelling voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland