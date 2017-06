Vlaamse bedrijven pakken uit met veelbelovende waterstoftechnologie

Het is de toekomst, menen de believers, waterstoftechnologie. Waterstof is het puurste gas dat er bestaat, en kan dienen als brandstof voor auto's en andere voertuigen en om groene stroom in op te slaan. Het is een groeiende markt, waar twee Vlaamse bedrijven in uitblinken, toevallig beide uit de Antwerpse Kempen.