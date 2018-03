Vlaamse fictie verovert Netflix

Sinds vandaag is de Vlaamse thrillerreeks Tabula Rasa nagenoeg wereldwijd te bekijken op Netflix. De reeks met Veerle Baetens in de hoofdrol werd gemaakt door productiehuis Caviar in co-productie met Eén en het Duitse ZDF (tzet dee ef). Het is al de tweede keer dat een Vlaamse reeks wereldwijd op Netflix te streamen valt.