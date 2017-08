Vlaamse IoT-bedrijven gaan samen om snel te groeien

De opmars van 'internet of things' creëert kansen voor de Belgische IT-sector. Esas, een IT-bedrijf uit Wilrijk, neemt sectorgenoot TSB uit Beringen over. De twee leveren de technische ondersteuning voor toestellen die met internet worden verbonden - van je modem of digitale tv tot pakweg een slimme ijskast. Esas heeft grote internationale ambities.