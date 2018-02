Vlaamse knowhow lokt Litouwse producent van laserchips

De Litouwse producent van laserchips Brolis heeft zopas de Foreign Investment Trophy in de wacht gesleept in de categorie nieuwkomers. Flanders Investment & Trade beloont er nieuwe investeerders in Vlaanderen mee. Zo'n miljoen investeert het jonge Brolis hier in een nieuw R&D-kantoor in Gent waarvoor het tien tot twaalf topingenieurs zoekt. De komende jaren moet daar een revolutionaire sensor het licht zien.