Vlaamse logistieke bedrijven testen zelfrijdende bestelwagen

In Mechelen is een testrit uitgevoerd met een zelfrijdend bestelwagentje. 't Is een project van VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector. Het potentieel is groot, maar er moeten nog tal van obstakels weg voor 't systeem ingang vindt in de stadslogistiek.