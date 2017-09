Vlaamse regering investeert 610 miljoen euro in 2018 en verlaagt energietaks

De Vlaamse begroting zal volgend jaar in evenwicht zijn én er is ruimte voor nieuwe investeringen. Zo klonk Vlaams-minister president Geert Bourgeois tijdens z'n Septemberverklaring in het Vlaams parlement. 610 miljoen euro maakt hij vrij om te investeren in mobiliteit, openbare werken en scholen. En de energietaks van de Vlaamse regering, de verguisde Turteltaks, daalt van 100 euro naar nog maar 9 euro per jaar.