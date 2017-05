Vlaamse tieners kunnen goed om met geld

Vlaamse tieners kunnen beter met geld omgaan dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. Het zakgeld dat ze krijgen, zit daar voor iets tussen. Dat zeggen onderzoekers die de financiële kennis van 15-jarigen onderzochten in 15 landen. Maar vooral het praten over geld met hun ouders werkt.