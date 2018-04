Vlaanderen investeert 800.000 euro in zonnespiegel-technologie

De Vlaamse regering geeft 819.000 euro subsidie om 3 zonnecentrales uit te testen in ons land. Zo'n centrale produceert stoom, door zonnestralen te vangen met kromme spiegels. Een techniek die zich al bewezen heeft voor elektriciteitsproductie, maar die voor warmteopwekking in de industrie nog nieuw is.