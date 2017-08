Vlaanderen nieuw golfwalhalla?

Vlaanderen wil dan weer inzetten op golftoerisme. We kunnen uitpakken met prachtige golfterreinen die bovendien vaak uitstekende gastronomie bieden. Maar dat is in het buitenland nauwelijks bekend. Jammer, want golftoeristen spenderen graag én veel, zo blijkt.