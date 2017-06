Vlaanderen pakt politieke graaicultuur aan

Terwijl de zelfbediening in de Franstalige politiek de headlines beheerst, is in het Vlaams parlement de visienota voorgesteld die de mandaten en zitpenningen bij de Vlaamse intercommunales verder aan banden legt. Normaal keurt de Vlaamse regering ze volgende week goed. Vanaf 2019 zullen de raden van bestuur van de intercommunales het dan met minstens 950 leden minder moeten doen, dat zijn zowat 4 op de 10 zitjes.