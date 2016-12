Vlaanderen regelementeert aanbod logies via Airbnb

De Vlaamse regering legt regels op aan particulieren die slaapplaatsen verhuren via Airbnb of gelijkaardige platformen . Het gaat vooral om veiligheidsmaatregelen, waar gewone hotels ook aan moeten voldoen. De stad Gent gaat nog een stap verder: daar willen ze de verhuur beperken tot maximum zestig dagen per jaar, om misbruik tegen te gaan.