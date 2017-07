Vlaanderen transfereert jaarlijks 7 miljard naar Wallonië en Brussel

Vanuit Vlaanderen stroomt er jaarlijks zo'n 7 miljard euro aan belastinggeld en sociale bijdragen naar Wallonië en Brussel. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KULeuven, in opdracht van de Vlaamse regering. De transfers nemen in de komende jaren wel wat af, tot zo'n 6,6 miljard in 2020.