Vlaanderen wil grote achterstand in biolandbouw wegwerken

Vlaanderen bengelt achteraan in Europa als het over biolandbouw gaat. Amper 1 procent van ons landbouwareaal is biologisch. Het gemiddelde in Europa zit op bijna 7 procent. Een nieuw strategisch plan van de Vlaamse overheid moet meer boeren doen omschakelen naar bio. Want de vraag bij de consument stijgt snel.