Vlaanderen wil snel vrijhandelsakkoord na Brexit

Vlaanderen wil na de Brexit koste wat kost een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Anders riskeren we export kwijt te geraken door torenhoge Engelse importheffingen. Over zo'n vrijhandelsakkoord, maar ook over andere vormen van samenwerking met de Britten, heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois samengezeten met ondernemersorganisaties en sectorfederaties.