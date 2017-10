Vlaanderen wordt strenger voor wapenexport

In 2016 heeft de Vlaamse regering meer wapenexportvergunningen geweigerd dan in de voorgaande jaren. Dat stelt het Vlaamse Vredesinstituut vast. Toch is het nog steeds niet altijd duidelijk in welke handen onze uitgevoerde militaire onderdelen uiteindelijk terechtkomen.