Vlaming gaat normering Internet of Things leiden

Het is de nieuwe realiteit - Internet of Things. Huishoudapparaten en sensoren die verbonden zijn - waardoor je ze vanop afstand kan bedienen. Een jonge technologie waar nog geen Europese standaarden voor bestaan. Het is onze landgenoot Dany Sturtewagen van fabrikant Niko die de komende jaren aan al die nieuwe conventies zal werken.