Vlaming vervuilt tien keer meer dan toegelaten

Vlamingen stoten maar liefst tien keer méér schadelijke broeikasgassen uit dan toegelaten. Twintig ton per inwoner per jaar, in plaats van 2 ton. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschapij, en 't is veel méér dan we dachten. Vaak zit het 'm in dingen waar we zelfs niet bij stilstaan, zoals onze kledij.