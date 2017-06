Voedingsbedrijven stoppen met kinderreclame op sociale media

De voedingssector versterkt zijn engagement rond verantwoorde kinderreclame. Ook via sociale media of in de bioscoop wil de sector voortaan geen kinderreclame meer maken voor ongezonde voeding of drank. Dat is tenminste wat 56 voedingsbedrijven vandaag plechtig beloofd hebben.