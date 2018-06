Voetbal draagt 669 miljoen bij aan onze economie

Er zijn veel schattingen, maar voor het eerst hebben we een hard cijfer. 669 miljoen euro. Zo veel draagt het profvoetbal in België bij aan ons bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een studie van Deloitte in opdracht van de ProLeague. Naarmate het voetbal professionaliseert, groeien ook de inkomsten. Maar er blijven zwakke punten.