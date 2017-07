Voluntaristische Macron wil Fransen weer optimisme inblazen

Nog deze herfst gaat de Franse president Emmanuel Macron de noodtoestand opheffen in Frankrijk. Dat is een van de boodschappen waarmee hij de Fransen uit hun pessimistische kramp wil halen. Macron sprak het voltallige parlement toe in het paleis van Versailles. En dat parlement wil hij meteen ook afslanken.