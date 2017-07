Volvo kiest radicaal voor elektrisch en hybride

Vanaf 2019 zal er in élke nieuwe Volvo een elektrische motor zitten, zo heeft de Zweedse autobouwer aangekondigd. Er komen 5 volledig elektrische wagens, aangevuld met enkele hybride wagens. Volvo is de eerste traditionele constructeur die de drastische stap durft te zetten. De Volvo-fabriek in Gent profiteert mee.