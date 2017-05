Voor het eerst is de helft van onze schoolverlaters hoogopgeleid

Voor het eerst is de helft van alle schoolverlaters in Vlaanderen hoogopgeleid. En dat vertaalt zich in veel betere jobkansen. Aan de andere kant krijgt wie totaal geen diploma heeft het almaar moeilijker op de arbeidsmarkt. En anders dan de voorbije jaren krimpt die groep ook niet meer.