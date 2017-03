Vooral telecom en horeca wakkeren inflatie in dienstensector aan

De opvallend hoge inflatie in onze dienstensector is vooral toe te schrijven aan forse prijsstijgingen in telecom en horeca. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor de Nationale Rekeningen in opdracht van economieminister Peeters. De afgelopen 9 jaar lag de inflatie in ons land systematisch hoger dan in de buurlanden, en dat ondermijnt onze economie.