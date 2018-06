Vraag naar 2de hands benzinewagens exlodeert

Voor het eerst is de vraag naar tweedehands bezinewagens groter dan de vraag naar occasie diesels. De vraag naar benzine is in 2 jaar tijd lieft 70% gestegen. Dat heeft Gocar Data vastgesteld na een grondige analyse. Onze tweedehands diesels worden massaal naar het buitenland verscheept.