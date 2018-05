Vraag naar nieuwbouw zit in Oostende in de lift

In Oostende staat een enorm aantal nieuwbouwappartementen in de steigers. De komende jaren zo'n 5.000. Vandaag zijn in de kuststad nog twee nieuwe vastgoedprojecten voorgesteld, samen goed voor meer dan 900 appartementen. Ondermeer twee torens. Eén daarvan is bijna honderd meter hoog..