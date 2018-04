"Vroege" Van Gogh komt Belgische kopers verleiden

Veilinghuis Artcurial in Brussel exposeert tot 26 april een unieke Van Gogh. 't Schilderij wordt in juni in Parijs geveild. Het dateert uit de beginperiode van Van Gogh. Omdat er maar zelden Van Goghs onder de hamer gaan, neemt de interesse voor zulke werken hand over hand toe. Net als hun prijs.