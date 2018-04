VS en China starten opbod aan importtaksen

De twee grootste economieën ter wereld storten zich almaar dieper in hun handelsconflict. De V.S. publiceerde gisteravond een lijst met Chinese producten waarop het een invoertarief van 25 procent wil heffen. Meteen reageert China met zijn lijst. In beide gevallen heeft de lijst een handelswaarde van 50 miljard dollar. Oog om oog, tand om tand, zo lijkt het.