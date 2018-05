Vzw's uit non-profit investeren hun reserves te weinig

De non-profitsector in ons land boomt. In tien jaar tijd steeg het aantal vzw's met 35 procent. En bijna de helft van de nieuwe jobs - in diezelfde periode - komt uit die non-profitsector. Tot die conclusie komt handelsinformatiekantoor Graydon. Ook verrassend: de vzw's zijn schatrijk, maar investeren hun geld te weinig.