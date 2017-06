Walibi gaat liefst 100 miljoen investeren

Walibi, het pretpark in Waver, zal er de komende jaren een stuk anders gaan uitzien. Compagnie des Alpes, de Franse groep boven Walibi, investeert er tussen nu en 2023, liefst 100 miljoen euro. De grootste investering in het park ooit. Doel is om marktleider te blijven onder de familieparken, en het aantal bezoekers met 30 procent op te drijven.