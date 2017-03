Wall Street viert 8ste jaar stierenmarkt na financiële crisis

Wall Street viert een bijzondere verjaardag. Het is exact 8 jaar geleden dat de Amerikaanse beurzen aan hun stierenparcours of 'bull market' begonnen. De S&P 500-index won in die periode 250 procent, dubbel zo veel als de Europese beurzen. Ook die ontkoppeling is ongezien, zeggen analisten