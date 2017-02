Wall Street zet onwaarschijnlijke winstreeks neer

De beurzen in New York zetten eindelijk een punt achter hun recordjacht van de afgelopen tijd. Tien dagen aan een stuk ging de koers van de Dow Jones hoger, een winstreeks die in drie decennia niet is voorgekomen. De euforie bij beleggers is niet helemaal gegrond, zeggen analisten, het risico op oververhitting is reëel.