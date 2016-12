Wallonië voert omstreden pyloontaks af, in ruil voor extra investeringen

Walloniƫ voert omstreden pyloontaks af, in ruil voor extra investeringen

De omstreden Waalse pyloontaks wordt afgevoerd. Dat zijn de Waalse regering en de telecomoperatoren overeengekomen. De regering laat haar belasting op gsm-masten vallen. In en in ruil gaan de operatoren de komende jaren 60 miljoen euro investeren in een betere dekking. Enkel in Brussel bestaat er nu nog een pyloontaks.