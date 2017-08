Werkgevers ongerust over burn-outs en bore-outs

Een kwart van de bedrijfsleiders maakt zich zorgen over de gezondheid van z'n personeel - vooral over mentale klanchten zoals burnouts. Da's ruim een verdubbeling in amper 2 jaar tijd, zegt HR-dienstengroep Acerta die bijna 500 CEO's bevroeg. Eén van de oplossingen is werknemers meer autonomie geven. Familiehulp past dat principe sinds kort toe.