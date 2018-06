"Wij voelen de economische groeivertraging niet."

Dat zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf, in Z-Talk Goossens. "We zien sinds de start van het jaar maand na maand een record. Record op het volledige volume, records op de containertrafiek. Wij voelen dat de algemene economie het nog altijd zeer goed doet, in de wereld en in België."