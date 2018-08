WK en warm weer spelen Kinepolis parten

Een hete zomer én het WK-voetbal. Da's geen goede combinatie om mensen in de filmzalen te krijgen, zo blijkt uit de halfjaarresultaten van Kinepolis Group. In Europa is het aantal bezoekers met dik 3 procent gedaald. Toch stijgt de omzet en de winst, dankzij de overname van bioscopen in Nederland en Canada.