WK-sponsoring drijft omzet slechts tijdelijk op

Het WK Voetbal is in ieder geval big business. Grote merkenproducenten als AB InBev, Coca-Cola, Adidas en Nike investeren er opnieuw miljarden in. Maar de meerverkoop is snel uitgewerkt. De dure sponsorcontracten en partnerschappen zijn eerder merkversterkend.