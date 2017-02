Würth experimenteert met winkel zonder personeel

De Duitse gereedschappenmultinational Würth test in ons land een nieuw winkelconcept uit. Klanten kunnen buiten de openingsuren in een zelfbedieningsshop ZONDER personeel hun materiaal kopen. In Sint-Pieters-Woluwe is de eerste pilootwinkel opengegaan, als het project slaagt, kan het als model dienen voor de hele Europese markt.