Yuso investeert 12 miljoen in batterijpark

In Ruien, in de Vlaamse Ardennen, gaat een jong bedrijfje uit Waregem het grootste batterijpark bouwen van ons land, een investering van 12 miljoen. Het doet dat in joint-venture met een grote Japanse engineeringgroep. Het batterijpark kan 25 megawatt aan energie opslaan en zal inspringen bij tekorten op het net.