Z-Nieuws 01/08/17: Groei eurozone breekt door de 2%

Economie eurozone groeit steeds forser / Terugvallende werkloosheidscijfers / Ongewone staking bij de Bank of England / Solvay groeit sterk in gespecialieerde chemicaliën / Sjoemelende handcarwashes komen in het vizier / OESO licht enorme subsidiestroom richting landbouw door / Megtransfer rond Neymar in de steigers