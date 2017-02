Z-Nieuws 03/02/17: Bain Capital wil Resilux van de beurs plukken

Overnamebod op Resilux / Punch Powertrain gaat automatische versnellingsbakken bouwen in Iran / Vastgoedondernemer Bart Versluys investeert 5 miljoen in Zora Bots / ArcelorMittal investeert in hoogtechnologische verzinkingsinstallatie / Solvay sluit akkoord met de wereldwijde vakbond voor 5 jaar / AB InBev maakt opmerkelijke migratie-spot voor Super Bowl