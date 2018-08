Z-Nieuws 03/08/18: Handelsoorlog met VS jaagt investeerders weg uit China

2.0000 miljard dollar verdampt op Chinese beurzen / "Oncomfortabel hoog risico" op no-deal-Brexit / Italiaanse staatsobilgaties in uitverkoop door begrotingsperikelen / Amerikaanse staten in offensdief voor strengere uitstootnormen auto's / Test-Aankoop verruimt offensief tegen Facebook / Intelligente drone vervangt klassieke bewakingsagent / Beursgesprek: achter de schermen op de financiële markten in tijden van handelsoorlog